В Китае бывшего начальника контрразведки осудили за коррупцию

В Китае к пожизненному заключению приговорён бывший глава службы контрразведки страны Ма Цзянь. Приговор по обвинению в коррупции вынес суд в городе Далянь.

Ма Цзянь с 2006 по 2015 годы занимал пост заместителя министра государственной безопасности Китая. Он руководил 8-м управлением министерства, ответственным за контрразведывательную деятельность. В 2015 году против него выдвинули обвинения во взяточничестве и коррупции, сняли с постов и исключили из компартии. Ма Цзянь признал вину и отказался от подачи апелляции. Всё его имущество конфисковано.

Ранее за коррупцию был осуждён ещё ряд высокопоставленных сотрудников китайских спецслужб, в том числе бывший министр общественной безопасности Чжоу Юнкан, также приговорённый к пожизненному заключению.