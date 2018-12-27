Банк России лишил лицензии пять крупнейших форекс-дилеров

Центробанк в четверг аннулировал лицензии пяти крупных российских форекс-дилеров. На сайте регулятора сообщается, что у обществ с ограниченной ответственностью "Форекс Клуб", "Фикс трейд", "Трастфорекс", "Альпари Форекс" и "Телетрейд Групп" остался месяц на то, чтобы обеспечить возврат имущества клиентам и прекратить деятельность на рынке ценных бумаг.
Причиной отзыва лицензии Центробанк называет неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации в течение одного года.
Квалификационные аттестаты руководителей упомянутых компаний аннулированы. В качестве причины регулятор называет отсутствие контроля за исполнением предписаний и требований Банка России, а также контроля за сроком раскрытия отчетности в интернете.
- После сегодняшнего решения регулятора лицензии на осуществление деятельности останутся у четырех форекс-дилеров: ВТБ Форекс, "Альфа-Форекс", "ПСБ-Форекс", и "ФИНАМ Форекс".
- "Альпари Форекс" и "Форекс Клуб" уже получали отказ в лицензии в 2016 году. Первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов сравнивал форекс-дилеров с казино и заявлял, что регулятор не заинтересован в их деятельности на российском рынке.
- Форекс-дилеры – это компании, которые выполняют роль посредника в осуществлении сделок купли-продажи валют на рынке межбанковского обмена Форекс. Они чаще работают с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, заключая сделки от своего имени и за свой счет.
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