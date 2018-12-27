Банк России лишил лицензии пять крупнейших форекс-дилеров

Центробанк в четверг аннулировал лицензии пяти крупных российских форекс-дилеров. На сайте регулятора сообщается, что у обществ с ограниченной ответственностью "Форекс Клуб", "Фикс трейд", "Трастфорекс", "Альпари Форекс" и "Телетрейд Групп" остался месяц на то, чтобы обеспечить возврат имущества клиентам и прекратить деятельность на рынке ценных бумаг.

Причиной отзыва лицензии Центробанк называет неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации в течение одного года.

Квалификационные аттестаты руководителей упомянутых компаний аннулированы. В качестве причины регулятор называет отсутствие контроля за исполнением предписаний и требований Банка России, а также контроля за сроком раскрытия отчетности в интернете.