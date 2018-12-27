Умер журналист Алексей Букалов, писавший о Ватикане

В Риме умер Алексей Букалов - журналист, писатель, переводчик, исследователь творчества Пушкина, руководитель представительства ТАСС в Риме и Ватикане, входивший в журналистский "пул" нескольких Римских пап. Ему было 78 лет.

В 1960-70-е годы Букалов работал дипломатом, был сотрудником советских посольств в Сомали, Эфиопии и Италии.С 1978 года - в журналистике. В конце 80-начале 90-х годов был обозревателем и ответственным секретарём журнала "Новое время". С 1991 года возглавил римское представительство ТАСС. Писал о деятельности понтификов Иоанна Павла II, Бенедикта XVI и Франциска, с 2001 года сопровождал римских пап в составе пресс-пула в их заграничных поездках. Он стал первым российским журналистом-членом "папского пула".

Алексей Букалов - автор нескольких книг об Италии, других зарубежных странах, Александре Пушкине и своих поездках с римскими папами. Лауреат российских и итальянских журналистских премий.

Алексей Букалов был автором Радио Свобода, неоднократно выступал в наших программах, посвященных Италии и деятельности Ватикана и глав Римско-Католической церкви.