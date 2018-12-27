Пономарёв рассказал о похищении сидевшего с ним в одной камере

Правозащитник Лев Пономарёв рассказал о похищении человека, который сидел с ним в одной камере. По словам директора движения "За права человека", сегодня Исломбека Камалова, который должен был выйти после отбытия административного ареста, увезли в неизвестном направлении люди в штатском. При этом они оттолкнули адвоката Тимура Идалова, который встречал Камалова у спецприёмника.

Пономарёв считает, что похитители могли быть сотрудниками Федеральной службы безопасности, в том числе потому, что вызванные на место похищения сотрудники полиции не стали им препятствовать.

Сам Исломбек Камалов ранее сообщил Пономарёву, что прилетел в московский аэропорт Внуково из Стамбула 12 декабря. Его отправили на повторную проверку документов, выясняли, что он делал в Турции, проверяли сумку и забрали телефон. По словам Камалова, его день держали без еды, после чего люди в штатском отвезли его куда-то в районе Внукова и стали заставлять пить водку. Когда задержанный отказался, заявив, что он – мусульманин, его избили и залили алкоголь в рот насильно.

Камалов утверждает, что его сначала осудили на трое суток за то, что он якобы сопротивлялся полиции, а затем – на 10 за мат, которым он на самом деле не ругается.

Лев Пономарёв считает, что даже если люди, задержавшие Исломбека Камалова у спецприёмника, имели на то законные основания, они должны были предоставить информацию его адвокату. Правозащитник заявил, что уже обратился к главе Совета по правам человека Михаилу Федотову.