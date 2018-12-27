Правительство выделило более одного миллиарда рублей на организацию чемпионатов мира по волейболу и боксу в России. Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

Чуть больше 666 миллионов рублей выделены как субсидия Всероссийской федерации волейбола. Деньги должны будут перечислены Международной федерации волейбола как взнос на право проведения в 2022 году чемпионата мира по волейболу среди мужских команд.

Турнир впервые пройдёт в России. В 1952 и в 1962 году его принимали города СССР. Города, в которых пройдут матчи чемпионата мира, будут определены в середине февраля. В заявке на участие указаны Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Белгород и Ярославль, но список скорее всего будет сокращён, говорил ранее в интервью “Спорт-Экспрессу” президент федерации волейбола Станислав Шевченко.

335 миллионов рублей выделены для субсидии Федерации бокса России для взноса на право проведения чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге среди мужчин и в Улан-Удэ среди женщин в 2019 году. Мужской турнир пройдёт в России впервые, но в 1989 году он проводился в СССР.