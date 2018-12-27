"Эти ребята боятся света, как вампиры и тараканы"

Экс-прокурор Игорь Степанов в судебном порядке пытается добиться права на ответ председателю ФСБ Бортникову. Почему россияне в массе своей позволяют проделывать над собой любые эксперименты. Что считать главным итогом уходящего года? Обсуждают Леонид Гозман, Никита Петров, Игорь Степанов. Ведущая Елена Рыковцева. Эфир в 19.05