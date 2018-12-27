Объединённые Арабские Эмираты вновь открывают посольство в Сирии

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) вновь открывают посольство в Сирии. Как сообщает агентство France Press, временный поверенный ОАЭ в Дамаске уже приступил к работе.

Абу-Даби отозвал своего посла из Дамаска в 2011 году, вскоре после начала антиправительственных выступлений и решения Лиги арабских государств приостановить членство Сирии в этой организации. В феврале 2012 года Объединённые Арабские Эмираты разорвали с Сирией отношения.

Открытие посольства происходит на фоне возобновляющихся дипломатических отношений с Сирией с начала войны 2011 года. В частности, 16 декабря Дамаск посетил президент Судана Омар аль-Башир. Он стал первым арабским лидером, посетившим страну за последние семь лет и встретившимся с президентом Башаром Асадом.

19 декабря президент Туниса Бежи Каида ас-Себси заявил, что намерен в январе обсудить с главами арабских стран возможность приглашения Асада на саммит Лиги арабских государств в марте 2019 года. В настоящее время Сирию в органищзации представляет оппозиция.