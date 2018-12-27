В зоне вооружённого конфликта на востоке Украины согласовано "новогоднее перемирие". Режим прекращения огня начнёт действовать с 29 декабря. Об этом договорись участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Представитель Украины Евгений Марчук заявил, что Киев намерен использовать это перемирие для ремонта объектов инфраструктуры, которые в настоящее время повреждены. Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил о готовности соблюдать перемирие. В свою очередь представитель России в контактной группе Борис Грызлов сказал, что Москва настаивает на дисциплинарной ответственности для нарушителей режима прекращения огня.

В прошлом году перемирие в Донбассе еще 23 декабря. Однако в 2018 году в украинских областях, граничащих с Россией, действовало военное положение. Оно было введено после инцидента в Керченском проливе 25 ноября. Тогда российские пограничники обстреляли и захватили три украинских корабля. 24 украинских моряка с этого момента находятся в российских СИЗО. 26 декабря военное положение было отменено и переговоры о временном перемирии возобновили.

Жертвами конфликта на востоке Украины с 2014 года стали более 10 тысяч человек, сотни тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.