Центризбирком Украины назначил президентские выборы на 31 марта

Президентская избирательная кампания на Украине начнётся 31 декабря. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия страны. Выборы президента назначены на 31 марта 2019 года.

Выдвижение и прием документов от кандидатов в президенты разрешены до 3 февраля. До 8 февраля Центризбирком завершит процесс регистрации и объявит претендентов на пост.

Если выборы пройдут в один этап, то их итоги подведут до 10 апреля. Если ни один из кандидатов на выборах 31 марта не наберет более 50 процентов голосов избирателей, то второй тур голосования пройдет 21 апреля. В этом случае итоги объявят 1 мая, а инаугурацию назначат на 31 мая.

Согласно данным соцопросов, почти 21 процент респондентов готов проголосовать за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко. На втором месте среди потенциальных кандидатов режиссёр и шоумен Владимир Зеленский. За него готовы отдать свои голоса более 13 процентов опрошенных. За действующего президента страны Петра Порошенко готовы проголосовать чуть более 11 процентов респондентов.