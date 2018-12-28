СМИ: организатор новогоднего приема президента связан с Пригожиным

Компания "МСК", получившая в этом году контракт на организацию новогоднего приема в Кремле вместо компании Евгения Пригожина "Конкорд М", также может быть связана с бизнесменом, которого называют "поваром Путина".

Как выяснили журналисты Русской службы "Би-би-си", в контрактах "МСК" с управлением делами президента в качестве контактного указан электронный адрес на mail.ru, а в качестве резервных адресов для восстановления пароля — два корпоративных электронных адреса на домене concord-moscow.ru компании "Конкорд М". При вводе этого домена в строке браузера пользователь попадает на сайт ещё одной кмпании Пригожина - "Конкорд Кейтеринг".

После запросов "Би-би-си" система перестала показывать резервные адреса.

Номер телефона, на который может быть зарегистрирован электронный адрес "МСК", указан в телефонных справочниках как контактный номер "Конкорд Кейтеринг". Взявший трубку человек подтвердил журналистам, что номер принадлежит обеим компаниям.

С 2014 года в качестве единственного поставщика по организации новогоднего банкета Кремль всегда выбирал компанию "Конкорд М", которая напрямую принадлежит Пригожину. В этом году впервые право обслуживать гостей президента получила компания "МСК". С момента создания в мае этого года это уже третий контракт компании-новичка на проведение приемов на высшем уровне на общую сумму почти в 36 миллионов рублей. Директор и собственник "МСК" - 22-летний уроженец Алтая Данил Аксютин. Ранее он продавал в интернете копии брендовых мужских сумок. На вопросы журналистов Аксютин отвечать не стал.

В пресс-службе группы "Конкорд" "Би-би-си" заявили, что компания не связана с "МСК".

Евгений Пригожин и его компании известны как крупные государственные подрядчики на закупках продуктов питания, из-за чего в СМИ его называют "поваром Путина". Его связывают с организацией группы прокремлёвских блогеров — так называемой "фабрикой троллей", которую США обвиняют во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году, а также с финансированием "частной военной компании Вагнера". С 2016 года Пригожин был включен в санкционные списки США, в 2017-2018 году санкции были введены против связанных с ним компаний.