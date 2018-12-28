"Медуза" нашла у семьи вице-мэра 9 пентхаусов с видом на Кремль

Семье вице-мэра Москвы Петра Бирюкова принадлежат 9 пентхаусов с видом на Кремль в одном из жилых комплексов в центре столицы. Рыночная стоимость квартир – более полутора миллиардов рублей. Об этом говорится в расследовании, которое опубликовала "Медуза". Бирюков уже более десяти лет возглавляет весь комплекс городского хозяйства.

Согласно выпискам из Росреестра, четыре квартиры в жилом комплексе "Легенда Цветного" достались старшей дочери вице-мэра – 46-летней Ирине Бирюковой; две – 41-летнему сыну Александру Бирюкову; еще три – жене Александра, 31-летней Екатерине Бирюковой. Общая площадь пентхаусов, оказавшихся в собственности семьи вице-мэра, – более 1600 квадратных метров. Это в два раза больше, чем у магазина "Елисеевский" на Тверской улице, отмечает "Медуза".

Квартиры родственниками Бирюкова были приобретены 22 декабря 2015 года. Построил жилой комплекс "Легенда Цветного" и владеет им девелоперский холдинг Capital Group, компании которого в том же 2015 году стали крупнейшими подрядчиками московских программ благоустройства, которые курирует Бирюков. По подсчетам "Медузы", за последние четыре года структуры Capital Group получили по программе "Моя улица" контракты на общую сумму почти в 21 с половиной миллиард рублей.

Согласно декларации о доходах Петра Бирюкова, имущества у вице-мэра и его жены не очень много. Так, сам Бирюков владеет участком земли площадью 15 соток, небольшим домиком и хозблоком в деревне Поповка Чеховского района Подмосковья, а его супруге принадлежит соседний участок в 25 соток. Однако посмотреть на эти участки или даже подойти к ним невозможно: оба располагаются за высоким металлическим забором, который огораживает территорию более чем в 15 гектаров. Почти всей этой землёй владеют близкие родственники Бирюкова – сын Александр и дочь Ирина.

Помимо загородных домов и пентхаусов Ирина Бирюкова и ее сын владеют девятикомнатной квартирой в доме на Патриарших прудах.

В 2014 году Петра Бирюкова спросили о том, как его родственники зарабатывают деньги. "Я люблю общаться с семьей, – ответил вице-мэр, – и придерживаюсь принципа: мы никогда не говорим о бизнесе". Однако, как отмечает "Медуза", несмотря на этот принцип, бизнес родственников Бирюкова тесно связан с предприятиями, которые курирует чиновник. На вопросы издания вице-мэр не ответил.