Минобороны РФ: ступени храма не будут отливать из музейной техники

При строительстве ступеней главного храма российской армии в Подмосковье не будут использоваться элементы трофейного немецкого вооружения, имеющего историческую или военную ценность. Об этом заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

По его словам, на нужды стройки пойдет трофейное стрелковое оружие и элементы военной техники вермахта, находящиеся на армейских складах.

В понедельник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ступени храма российской армии отольют из переплавленной германской техники времен Второй мировой войны.

Заявление Шойгу раскритиковали в музейном сообществе. Эксперты считают, что любой экземпляр вооружения противника спустя столько лет после окончания войны обладает исторической и культурной ценностью.

О том, что музейную технику не планируют отправлять не переплавку, уже заявил член Патриаршего совета по культуре протоиерей Дмитрий Калинин. Он утверждал, что при строительстве будут использоваться "разбитое" вооружение.