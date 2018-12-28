Россиянку задержали в Финляндии по запросу США

В Финляндии по запросу США задержали гражданку России. Задержанную зовут Тэрада Мира (до 2017 года - Оксана Вовк). Она летела через Финляндию в Испанию. Финские пограничники задержали ее в аэропорту Вантаа.

В США россиянку обвиняют в нарушении законов о борьбе с распространением наркотиков и отмыванием денег. Свою вину Тэрада Мира отрицает.

Финские власти затребовали у США до 29 декабря представить доказательства противоправных действий россиянки. После проверки этих сведений будет решен вопрос об экстрадиции или освобождении задержанной.

Российские дипломаты посетили Тэраду Миру в тюрьме. Они сообщили, что ей предоставили бесплатного адвоката. Условия содержания россиянки признаны соответствующими общеевропейским нормам.

По данным СМИ, Тэрада Мира жила в США с 2013 по 2016 годы. Она училась в университете в Вашингтоне, а также вышла замуж.