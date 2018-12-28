"Русал" сменил руководство, чтобы выйти из-под санкций США

Председателем совета директоров корпорации "Русал", попавшей в апреле нынешнего года под санкции США, назначен Пьер Тома. Об этом компания сообщила в пятницу через Гонконгскую фондовую биржу.

61-летний Тома долгое время был управляющим партнером в банке Lazard во Франции. Вошёл в совет директоров "Русала" как независимый директор летом нынешнего года, после того, как основной акционер компании Олег Дерипаска начал её реорганизацию с целью вывести из-под американских санкций.

Ранее было объявлено об отставке прежнего генерального директора Маттиаса Варнига, в прошлом сотрудника спецслужб Восточной Германии, которого называют другом Владимира Путина. Уход Варнига и назначение независимого директора, как и изменение структуры собственности, были требованиями министерства финансов США для возможного снятия санкций с "Русала".

20 декабря министерство финансов США уведомило Конгресс о намерении снять с течение 30 дней санкции с части активов Дерипаски - холдинга En+, "Русала" и "Евросибэнерго". Этому, как сообщается, предшествовало снижение доли Дерипаски в En+ с около 70% до менее чем 45 процентов. Холдингу En+ в свою очередь принадлежит около 50 процентов акций "Русала" - одного из крупнейших производителей алюминия в мире. Сам Дерипаска при этом остаётся в санкционном списке.