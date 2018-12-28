В Южной Корее похитили личные данные перебежчиков из КНДР

Неизвестные хакеры похитили личные данные тысячи граждан КНДР, бежавших в Южную Корею. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в южнокорейском министерстве объединения. Происхождение атаки устанавливается.

Министерство обнаружило утечку и сообщило, что злоумышленники получили доступ к базе данных агентства по вопросам переселения. Хакеры похитили информацию об именах, датах рождения и адресах проживания перебежчиков.

Агентство, на сеть которого совершили атаку, входит в сеть из 25 таких же институтов, помогающих выходам из КНДР с поиском работы, медицинской помощью и юридической поддержкой. Сотрудники агентств опасаются, что утечка может поставить под угрозу родственников перебежчиков, которые остаются в Северной Корее, отмечает Би-би-си.

По данным министерства объединения, произошедшая утечка является самой масштабной. Начато расследование. Граждан предупредили о случившемся.

По данным прессы, сейчас в Южной Корее проживает более 30 тысяч перебежчиков из КНДР.

Государственные СМИ Северной Кореи отрицают причастность Пхеньяна к кибератаки.