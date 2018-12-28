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Осуждённые за терроризм будут отправляться в отдельные тюрьмы

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Президент России Владимир Путин подписал закон об изолированном содержании осужденных по террористическим статьям. Документ выложен на официальном портале правовой информации.

Теперь осуждённые по статьям УК, имеющим отношение к терроризму, должны отбывать заключение отдельно от других осуждённых. Это касается осуждённых за теракты и содействие им, призывам к терроризму и их публичном оправдании, захвате заложников, и участию в экстремистских сообществах. Поправки не содержат исчерпывающего списка статей, к которым применима новая норма, отмечает “Медиазона”. Изолировать могут любого заключенного, в отношении которого имеется информация “о приверженности идеологии терроризма”.

Издание обращает внимание, что закон позволяет не пересчитывать срок заключения во время следствия за полтора дня заключения для осуждённых по статьям о терроризме.

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