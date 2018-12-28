Израильскому рейду "Дар" в аэропорту Бейрута - 50 лет

Ровно 50 лет назад, 28 декабря 1968 года, спецслужбы Израиля провели рейд в аэропорту Бейрута. Операция "Дар" стала ответом на захват израильского самолёта радикальной группировкой "Народный фронт освобождения Палестины" (НФОП). Она была основана в конце 1967 года с целью создания независимого палестинского государства.

Захват самолёта был "дебютом" палестинцев – до этого момента "политическими" захватами заложников они не занимались.

23 июля 1968 года самолёт авиакомпании "Эль-Аль" вылетел из Рима в Тель-Авив. Члены НФОП заставили пилотов совершить посадку в Алжире. На борту находилось 35 израильтян, включая женщин и детей. Они остались в заложниках. Остальных пассажиров правительство Алжира за свой счет отправило в Европу.

Через четыре дня после посадки израильского самолета в Алжире, 27 июля, захватчики отпустили женщин и детей. В заложниках остались 12 мужчин из числа пассажиров и членов экипажа. НФОП требовал от Израиля обменять их на 1000 палестинских заключённых. Переговоры об обмене шли при участии правительства Алжира и длились больше месяца. Международная ассоциация гражданской авиации прекратила пассажирские рейсы в Алжир. В итоге захватчики согласились на обмен 16 своих соотечественников. Израильские заложники благополучно отправились домой. Палестинцам не понадобился и захваченный ими же самолет. Он вернулся к "Эль-Аль".

После освобождения заложников правительство Израиля поручило главному штабу Армии обороны подготовить ответную операцию в Ливане. Именно там располагалась штаб-квартира НФОП. К тому же правительство Израиля полагало, что предстоящий рейд заставит Бейрут отказаться от сотрудничества с радикально настроенными палестинцами.

Неизвестно, когда на самом деле состоялся бы рейд, если бы не обстрел бойцами НФОП израильского самолета в аэропорту Афин 26 декабря 1968 года. Тогда погиб один израильтянин. Тяжёлые ранения получила бортпроводница Хани Шапира. Она открыла один из запасных выходов для заложников и попала под автоматную очередь.

К концу 1968 года у израильтян для проведения ответной операции уже был сформирован отряд, а который вошли бойцы спецподразделений. Руководил им бригадный генерал Рафаэль Эйтан. На момент операции ему не было и 40 лет. Он родился в январе 1929 года в семье выходцев из России.

Целью операции Израиль ставил нанесение ущерба самолетам арабских авиакомпаний.

Около девяти часов вечера 28 декабря несколько израильских вертолётов направились в сторону Ливана. Через 40 минут они достигли цели и приступили к высадке десанта. Часть вертолётов обеспечивала дымовую завесу. На дорогу, ведущую к аэропорту Бейрута, сбросили гвозди для того, чтобы остановить движение.

Израильтяне не встретили сопротивления на земле. За 15 минут им удалось подорвать до 14 самолетов. Один из них принадлежал ливийской авиакомпании. Остальные – ливанской. Это была примерно половина авиапарка страны. Ещё один самолёт якобы был заминирован, но не взорвался. Операция прошла без единой жертвы. Однако ливанская армия была приведена в боевую готовность, а в самом Бейруте начали строить бомбоубежища. Считается, что израильский рейд стал причиной правительственного кризиса в Ливане в начале 1969 года.

По оценке Израиля, ущерб составил более 40 миллионов долларов. Часть суммы авиаперевозчикам возместили страховые компании. Ряд арабских стран предоставил Ливану для дальнейшего использования свои гражданские самолёты на условиях аренды.

В канун нового 1969 года действия Израиля осудил Совет безопасности ООН. В организации сочли, что рейд противоречит международному законодательству. Впрочем, израильская акция не помешала НФОД впоследствии совершать теракты и захваты самолётов. Один из самых известных – захват лайнера "Эйр Франс" летом 1975 года. Ответом на него стала знаменитая израильская операция "Энтеббе" по освобождению заложников в аэропорту Уганды.