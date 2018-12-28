Меркель и Макрон потребовали от России освободить украинских моряков

Канцлер Германии и президент Франции потребовали от России немедленно и без каких-либо условий освободить всех украинских военнослужащих, арестованных в конце ноября при захвате трёх украинских военных кораблей в Чёрном море.

Как говорится в совместном заявлении Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, украинские моряки должны "иметь возможность встретить предстоящие праздники в кругу своих семей".

В заявлении, опубликованном в пятницу, также содержится требование к России обеспечить безопасный, свободный и беспрепятственный транзит для всех судов через Керченский пролив и выражена серьёзная обеспокоенность ситуацией с правами человека в аннексированном Крыму.

Меркель и Макрон приветствовали так называемое "новогоднее перемирие", о котором договорились Украина и поддерживаемые Россией сепаратисты в Донбассе, и выражена надежда на воплощение в жизнь всех пунктов Минских соглашений об урегулировании на востоке Украины.

24 украинских военнослужащих, захваченных в Чёрном море, находятся сейчас в СИЗО в Москве. В России их обвиняют в незаконном пересечении государственной границы. По сообщению адвоката Николая Полозова, все арестованные потребовали считать их военнопленными.