В Иерусалиме на 80 году жизни скончался израильский писатель Амос Оз. Об этом сообщила в твиттере его дочь Фания. Оз считался одним из крупнейших современных израильских литераторов и неоднократно включался в списки фаворитов Нобелевской премии по литературе. По словам дочери, писатель умер от рака.

Оз родился в Иерусалиме в 1939 году в семье эмигрантов из Российской Империи. Его отец родился в Одессе и учился в Вильнюсе, мать родилась в Ровно. Оз учился в Еврейском университете, участвовал в Шестидневной войне и Войне судного дня. Первую книгу "Где воют шакалы" опубликовал в 1965 году, после чего регулярно публиковался, получив за свои работы престижные премии.

В 2018 году Оз стал лауреатом российской премии "Ясная поляна" в номинации "Иностранная литература" за роман "Иуда". На сайте премии он был назван "живым классиком израильской литературы".