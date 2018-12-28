В Саратове из-за неубранного снега неделю держатся пробки в 10 баллов

В Саратове из-за обильных снегопадов и отсутствия снегоуборочной техники с 24 декабря по городским улицам едва можно проехать и пройти. Повсеместно происходят аварии и перебои в движении транспорта. Глава города Михаил Исаев заявил о "критической ситуации".

Два дня назад положение осложнилось приездом председателя Госдумы Вячеслава Володина, считают некоторые рассерженные горожане. Людям пришлось передвигаться по улицам, перекрытым для свободного проезда московского гостя. Однако, сам Володин отверг обвинения в том, что его присутствие как-то осложнило дорожное движение.

​По словам депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко, причины чрезвычайной дорожной ситуации в том, что городской бюджет не предусматривает уборку и вывоз снега. Парламентарий считает, что в этом виноваты депутаты "Единой России", которых большинство в городской думе Саратова.

Корреспондент Радио Свобода обратилась к руководителю комитета дорожного хозяйства Саратова с вопросом о причинах нехватки снегоуборочной техники, однако на момент публикации материала ответа не получила.

По информации местного Гидрометцентра, количество осадков на конец декабря превысила норму почти в два раза, а высота снежного покрова соответствовала норме конца февраля.