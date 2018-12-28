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В Сирии войска Асада вступили в северный город Манбидж

Этот снимок сделан на окраине Манбиджа: местный житель с ребёнком и двое курдов из сил безопасности. Марте 2018

В Сирии правительственные войска вошли в город Манбидж на севере страны. Это произошло впервые за шесть лет и стало ответом на просьбу курдских отрядов к Дамаску - защитить город перед возможным наступлением турецких вооружённых сил.

Сирийские демократические силы под командованием курдской милиции и при поддержке США в 2016 году захватили город Манбидж, вытеснив из него формирования запрещённой террористической группировки "Исламское государство".

Правительство Турции рассматривает курдскую милицию как военизированное крыло запрещённой Курдской рабочей партии и неоднократно заявляло о намерении нанести поражение курдским отрядам.

Решение Сирийских демократических сил перейти на сторону правительственных войск принято вслед за объявленным Соединёнными Штатами выводом всего американского контингента с территории Сирии. С соответствующим заявлением 19 декабря выступил президент США Дональд Трамп.

28 декабря сирийское командование объявило о водружении национального флага над городом Манбидж и о предоставлении гарантий безопасности "всем гражданам Сирии и всем остальным лицам, находящимся на территории, перешедшей под контроль Дамаска".

Россия приветствовала этот шаг. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сирийская армия помогает стабилизировать ситуацию.

Россия – ключевой союзник сирийских властей в семилетней войне, в то время как Турция – на стороне сирийских повстанческих группировок, борющихся против войск президент Башара Асада.

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