В Сирии войска Асада вступили в северный город Манбидж

В Сирии правительственные войска вошли в город Манбидж на севере страны. Это произошло впервые за шесть лет и стало ответом на просьбу курдских отрядов к Дамаску - защитить город перед возможным наступлением турецких вооружённых сил.



Сирийские демократические силы под командованием курдской милиции и при поддержке США в 2016 году захватили город Манбидж, вытеснив из него формирования запрещённой террористической группировки "Исламское государство".



Правительство Турции рассматривает курдскую милицию как военизированное крыло запрещённой Курдской рабочей партии и неоднократно заявляло о намерении нанести поражение курдским отрядам.



Решение Сирийских демократических сил перейти на сторону правительственных войск принято вслед за объявленным Соединёнными Штатами выводом всего американского контингента с территории Сирии. С соответствующим заявлением 19 декабря выступил президент США Дональд Трамп.



28 декабря сирийское командование объявило о водружении национального флага над городом Манбидж и о предоставлении гарантий безопасности "всем гражданам Сирии и всем остальным лицам, находящимся на территории, перешедшей под контроль Дамаска".



Россия приветствовала этот шаг. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сирийская армия помогает стабилизировать ситуацию.



Россия – ключевой союзник сирийских властей в семилетней войне, в то время как Турция – на стороне сирийских повстанческих группировок, борющихся против войск президент Башара Асада.