ФСБ пытается склонить украинских моряков к признанию вины

Органы ФСБ продолжают оказывать давление на военнопленных украинских моряков. Как считает адвокат Николай Полозов, ФСБ, направляя к военнопленным оперативных работников для проведения бесед без присутствия адвокатов, пытается склонить заключённых к признанию вины в совершении уголовного преступления.

"Всем военнопленным морякам адвокатами нашей команды были разъяснены недопустимость и незаконность подобных действий со стороны органов ФСБ. Каждому моряку адвокат сообщил об алгоритме действий, в случае осуществления подобной провокации в отношении него", сообщает Николай Полозов в Фейсбуке.

Отдельно были проговорены и такие оперативные мероприятия как "внутрикамерная разработка", когда в роли оперативника выступает другой заключённый. Полозов сообщает, что по фактам незаконного давления на украинских моряков, адвокатами готовятся адвокатские запросы в СИЗО и соответствующие жалобы.

Николай Полозов, координирущий работу адвокатов по делу захваченных украинских моряков высказывает опасение:

"Не исключено, что в период длительных новогодних праздников, когда СИЗО будут закрыты на вход для адвокатов и не будет осуществляться проведение следственных действий с моряками, данные обстоятельства будут использоваться органами ФСБ для дальнейшего оказания давления на военнопленных".