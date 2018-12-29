В Хабаровском крае в результате схода лавины погибли люди

Два человека погибли и еще несколько серьёзно пострадали в результате схода лавины в Хабаровском крае. Инцидент произошёл в субботу утром в посёлке Многовершинный Николаевского района, сообщают в региональном управлении МЧС.



По информации ведомства, снежная масса сошла около участка штольни золотодобывающего предприятия "Многовершинное". Сначала засыпало одного человека, который находился на компрессорной станции. На его поиски направились 10 сотрудников администрации предприятия, которых засыпало ещё одной лавиной.

Большую часть пострадавших уже удалось извлечь. В районе введён режим чрезвычайной ситуации. Следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ.