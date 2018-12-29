В Иркутской области возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Поводом послужила видеозапись, на которой губернатор Сергей Левченко стреляет из ружья в медведя, находящегося в берлоге.
На сайте Генеральной прокуратуры области сообщается, что незаконную охоту 5 января 2017 года осуществляли "неустановленные лица". При этом в ведомстве заявляют, что сведения о причастности губернатора Левченко проверяются.
Ранее проверкой видеозаписи с охотой на спящего медведя занялось областное управление полиции, получившее такое распоряжение из Министерства внутренних дел. Это произошло после того, как в минувший четверг в программе "Вести. Дежурная часть" на федеральном канале показали сюжет об охоте губернатора.
Проверки законности действий главы Иркутской области также добиваются экологи. Первый зампред Общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов заявил накануне журналистам, что большинство преступлений против животных "рассматриваются спустя рукава", но выразил надежду на то, что действия чиновника проверят.
Сам Левченко настаивает, что правоохранительные органы не нашли в его действиях нарушений закона.
- В сентябре этого года прокуратура Иркутской области направила в Следственный комитет региона материалы проверки видео с охотой иркутского губернатора. На записи видно, как Левченко сначала пристреливает ружье, а после стреляет в берлогу и, по словам участников охоты, выстрелом в голову убивает медведя.
- В пресс-службе Сергея Левченко, в свою очередь, утверждают, что видео сняли в ноябре 2016 года и охота велась "в разрешенный период в охотничьих угодьях, лицензия на отстрел животного была". Арендатор охотничьих угодий утверждал, что медведь не лег в спячку и его пришлось "добыть".
- Сотрудники региональной администрации назвали странным тот факт, что видео выложили в Сеть через 2 года и "за неделю до выборов в Законодательное собрание Иркутской области".
- Сергей Левченко – член президиума ЦК КПРФ. В 2015 году он с перевесом в 15 процентов победил кандидата от "Единой России" на выборах губернатора Иркутской области.
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