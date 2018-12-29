Основатель незарегистрированной партии “Другая Россия” Эдуард Лимонов исключил из партии писателя Захара Прилепина за членство в Общероссийском народном фронте — общественной организации, поддерживающей Владимира Путина. Об этом писатель написал в своём блоге.

В конце ноября на пленарном заседании съезда ОНФ Прилепин был избран в центральный штаб организации. “Мы предъявили Прилепину ультиматум, мол ты выбери парень, или мы или ОНФ?” — пояснил Лимонов. По его словам, Прилепин на этот запрос не ответил.

“Моё решение вот каково: мы не считаем Захара Прилепина более нашим товарищем по партии. Называть себя таковым он более не имеет права”, — заявил председатель исполкома “Другой России”. Он добавил, что формальности для исполнения такого решения будут соблюдены позднее.

Захар Прилепин был членом запрещённой Национал-большевистской партии, которую основал Лимонов с 1997 года и руководителем нижегородского отделения “Другой России”. Эта партия была создана в 2010 году, её костяк составили члены НБП.

На момент написания новости Прилепин своё исключение не прокомментировал.