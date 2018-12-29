ФСИН проверяет жалобу на досмотр адвоката в красноярской колонии

Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) проверяет сообщения о том, что сотрудники исправительной колонии №31 Красноярского края заставили женщину-адвоката раздеться до белья для досмотра в присутствии мужчин.

В ведомстве настаивают, что досмотр производился в соответствии с действующим законодательством.

Накануне портал "Медиазона" опубликовал материал об адвокате Кунай Ильясовой. Она рассказала, что сотрудники колонии прервали ее встречу с подзащитным, который передал ей жалобу на психологическое и физическое давление.

По словам Ильясовой, сотрудники колонии отвели ее на контрольно-пропускной пункт, где осмотрели ее вещи, после чего сотрудница ФСИН провела личный досмотр адвоката. Кунай Ильясова настаивает, что за процедурой наблюдал начальник единого помещения камерного типа Сергей Скабелин. Адвокат заявила, что действия работников колонии оскорбили ее чувства как мусульманки.