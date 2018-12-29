Египетская полиция провела рейды на базы эстремистов

В Египте полиция провела рейды на базы вооружённых экстремистов. Представитель египетского МВД заявил, что в результате рейдов убиты сорок человек.



Операции проводились рано утром в субботу в районе Гизы и на севере Синайского полуострова. В Гизе были убиты 30 экстремистов, в Эль-Арише десять.



В министерстве заявили, что экстремисты готовили нападения на места скопления туристов, на церкви и военнослужащих.



В минувшую пятницу у города Гиза был подорван туристический автобус. Погибли трое граждан Вьетнама и египетский гид. Нападение произошло в районе Харам во время проезда автобуса с туристами из Вьетнама. Премьер-министр Египта заявил, что автобус отклонился от маршрута, не предупредив об этом органы безопасности. Водитель автобуса, однако, отвергает эту версию. Это стало первым нападением на туристов в Египте за более чем годовой период.



В Египте эти месяцы – пик туристического сезона. Коптское христианское меньшинство готовится встретить православное Рождество 7 января.

