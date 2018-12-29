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Порошенко подписал закон "О прилегающей зоне Украины"

Петр Порошенко

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Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый 6 декабря в Верховной Раде закон "О прилегающей зоне Украины". Закон позволяет фактически в два раза увеличить территорию контроля в Чёрном море.

В пресс-службе Порошенко разъяснили, что закон должен способствовать "гармонизации" морского законодательства Украины с законодательством других причерноморских государств и других государств-участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Принятие закона позволит кораблям морской охраны и Военно-морских сил Украины проверять подозрительные суда в 24 морских милях от береговой линии, а не в пределах 12-мильной зоны, как сейчас. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после принятия законопроекта в первом чтении заявила, что он не применим к Керченскому проливу и Азовскому морю.

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