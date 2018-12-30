В Улан-Удэ 4 человека погибли при падении вертолёта

В предместье столицы Бурятии Улан-Удэ утром 30 декабря в результате аварии частного вертолета погибли четыре человека - все, кто находился на борту. По предварительным данным, среди погибших владелец воздушного судна, известный в Бурятии предприниматель Сергей Рогов.

Как утверждает транспортная прокуратура, вертолёт потерпел крушение при заходе на посадку в посёлке Верхняя Березовка, пригороде Улан-Удэ. Одна из версий причин катастрофы - неблагоприятные погодные условия. Как пишет Сибирь.Реалии со ссылкой на местные СМИ, вертолет рухнул на территорию базы отдыха, уточнил источник. При падении он загорелся.

Рогов - владелец торгового центра Peoples Park, он финансировал в Улан-Удэ баскетбольную школу.