В США расследуют кибератаку, из-за которой с опозданием вышли газеты

В Соединённых Штатах 29 декабря из-за кибератаки с опозданием вышли несколько крупных газет, принадлежащих издательскому дому Tribune, в том числе Los Angeles Times, The Chicago Trubune и The Baltimore Sun. Была нарушена работа и других изданий, которые печатаются в тех же типографиях, что и Los Angeles Times - речь идёт в том числе о предназначенных для Западного побережья выпусках The New York Times и Wall Street Journal.

28 декабря в компьютерных сетях Tribune был обнаружен вирус, который распространился на платформы, предназначенные для публикации контента в Интернете и подготовки печатных версий газет. Выход газет в свет в субботу в среднем задержался на несколько часов.

Как сообщает Los Angeles Times, специалисты убеждены, что кибератака была совершена из-за рубежа. Пока, однако, нет данных о том, кто именно её совершил, стоит ли за ней зарубежное государство или какая-либо хакерская группировка.

В заявлении корпорации Tribune говорится, что нет информации о том, что были похищены персональные данные подписчиков. Источник в корпорации заявил, что целью кибератаки было нарушить работу компьютерных систем, а не похитить данные. Министерство внутренней безопасности США начало расследование.