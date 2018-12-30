Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил Владимиру Путину в качестве новогоднего подарка четыре мешка картофеля со своего подворья, а также сало. Об этом рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

По её словам, речь идёт о картофеле "элитных сортов". В каждом из мешков - разые типы картошки, предназначенные для готовки разных блюд: для жарки, для драников, для пюре, для отваривания и запекания. Другим лидерам стран СНГ, как сообщается, Лукашенко подарил ёлочные игрушки ручной работы. Что подарил Лукашенко Путин - не сообщается.

О подарке белорусского лидера Путину стало известно после встречи президентов в Москве 29 декабря. Это была вторая встреча президентов России и Белоруссии за последнюю неделю. Путин и Лукашенко в субботу общались более трёх часов, но о каких-то результатах их встречи, как и в прошлый раз, объявлено не было.

После встречи с Лукашенко Путин отправился на Красную площадь, где принял участие в хоккейном матче. Он сказал, что приглашал и Лукашенко, но тот предпочёл вернуться в Минск, сославшись на срочные дела перед Новым годом.

Встречи Путина и Лукашенко прошли на фоне обострения риторики в российско-белорусских отношениях и распространения различных слухов о будущем партнёрства. Лукашенко в течение года неоднократно намекал на давление со стороны России, а в декабре открытым текстом заявил, что Москва фактически подталкивает Белоруссию к отказу от суверенитета. В Москве заявляют, что Белоруссия требует для себя сохранения необоснованных торговых преференций. Сам Путин говорил о необходимости вернуться к вопросу об исполнении договора о Союзном государстве, который предусматривает более глубокую интеграцию, чем достигнута сейчас.