Путин написал Трампу, что открыт к диалогу "по обширной повестке дня"

Владимир Путин в новогоднем поздравлении президенту США Дональду Трампу заявил, что Москва "открыта к диалогу с США по самой обширной повестке дня".

О новогодних поздравлениях Путина лидерам ряда стран сообщила спецслужба Кремля. В письме Трампу, в частности, российско-американские отношения названы "важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности". Кроме того, Путин направил отдельное поздравление бывшему президенту Джорджу Бушу-младшему.

В 2018 году Трамп и Путин провели встречу в Хельсинки. Вторая встреча лидеров, запланированная в Буэнос-Айресе в конце ноября, была отменена Трампом за два дня до предполагаемой даты встречи - из-за захвата Россией украинских кораблей в Чёрном море. США в уходящем году ввели против ряда российских граждан и компаний санкции, среди попавших в санкционный список - крупные предприниматели Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.

Путин написал и британской королеве Елизавете II и премьеру Терезе Мэй, попросив их передать пожелания "процветания и благополучия британскому народу". Отношения между Россией и Британией в 2018 году обострились после покушения в Солсбери на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, в котором Лондон обвинил Москву. Из Британии были высланы 23 российских дипломата.

Путин поздравил с Новым годом также премьера Японии Синдзо Абэ, выразив надежду на "продолжение диалога" с ним, канцлера Германии Ангелу Меркель, папу римского Франциска, лидеров стран СНГ. В поздравлении Александру Лукашенко содержится пожелание укреплять "стратегическое партнёрство". Традиционно не получил поздравлений президент Украины Пётр Порошенко, а также лидеры Грузии.