Трамп возложил на демократов ответственность за смерть детей мигрантов

Президент США Дональд Трамп возложил на своих оппонентов - демократов в Конгрессе - ответственность за смерть детей иммигрантов, задержанных на границе США. Как написал Трамп в твиттере, демократы своим отказом ужесточить иммиграционную политику и, в частности, выделить средства на строительство пограничной стены потворствуют нелегальной иммиграции.

"Если бы существовала стена, они даже не пытались бы попасть в США" - написал Трамп об иммигрантах. Он отметил, что двое детей, которые умерли недавно, были серьёзно больны, и вины пограничной полиции в их смерти нет.

В декабре в США умерли двое детей из Гватемалы, которые вместе с родителями ранее были задержаны за незаконное пересечение границы и содержались в спецприёмниках. Расследование причин их смерти продолжается.

Разница во взглядах на проблемы миграции и на строительство стены на границе с Мексикой пока не позволяет демократам и республиканцам прийти к согласию о финансировании федерального правительства, из-за чего уже более недели длится так называемый "шатдаун" - часть министерств и ведомств лишены финансирования. Проект бюджета предусматривает выделение дополнительных средств на сооружение стены, однако демократы отказываются за него голосовать, утверждая, что проблему миграции нельзя решить полицейскими мерами.