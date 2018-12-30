Глава Европейской комиссии упрекнул союзников в "лицемерии"

Председатель Европейской комиссии обвинил страны Европейского Союза в "лицемерии" относительно противодействия нелегальной миграции. Жан-Клод Юнкер заявил об этом 30 декабря в интервью изданию Welt am Sonntag.

Лидеры стран ЕС два года требовали улучшений в защите внешних границ. Но теперь у них появились сомнения. Говорят о покушении на национальный суверенитет, о том, что всё происходит слишком быстро и цифры слишком большие. Это "вопиющее лицемерие", - заявил глава Еврокомиссии.



Ранее, в конце октября, правительство Германии заявило о своих сомнениях в реальности скорого увеличения числа сотрудников Frontex -Европейской службы пограничной и береговой охраны". Предложение увеличить персонал Frontex до 10 тысяч уже в 2020 году является колоссальной задачей, отмечалось в заявлении кабинета министров ФРГ. Поэтому Берлин выступает за более длительный и постепенный процесс расширения пограничной службы.



В сентябре в ежегодной речи о положении Евросоюза глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер представил новые предложения по миграционной политике ЕС. Он призвал тогда сделать более эффективной защиту внешних границ ЕС. По его оценке, количество пограничников европейской службы Frontex должно увеличиться до 10 тысяч к 2020 году. Frontex должна иметь собственные корабли, самолеты и автотранспорт, подчеркнул глава Еврокомиссии.