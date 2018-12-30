На севере Израиля прохожие обнаружили две древние статуи

В Израиле, в районе города Бейт-Шеан на севере страны, обнаружены две редкие статуи позднеримской эпохи. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщило Управление древностей Израиля.

Статуи на окраине города совершенно случайно обнаружили прохожие, заметив две головы, торчащие из просевшей после сильных дождей почвы.

В опубликованном коммюнике Управления древностей говорится, что это два мужских бюста в натуральную величину, которые датируются примерно 3–4 вв. новой эры, временем позднего императорского Рима и расцвета греческого полиса Скитополиса, крупнейшего городского центра этой эпохи, информирует Международное французское радио.

Представитель Управления древностей Эйтан Клейн отметил, что скульптуры сделаны в восточном стиле, без характерного для римских бюстов реализма. Это свидетельствует, что в эпоху позднего Рима классическое искусство в этом регионе уступало место восточной традиции.