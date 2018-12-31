Трамп решил замедлить процесс вывода военных США из Сирии

Президент США Дональд Трамп решил замедлить процесс вывода американских войск из Сирии. Об этом после встречи с главой Белого дома сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм. При этом отмечается, что от планов вернуть контингент домой президент отказываться не намерен.

Телеканал CNN подчёркивает, что Трамп изменил позицию по вопросу вывода войск после визита в Ирак на прошлой неделе. Там американский лидер встретился с военачальниками, которые рассказали ему, что террористическая группировка "Исламское государство" до конца не побеждена.

19 декабря президент США объявил о выводе американских военных из Сирии в течение ближайших двух месяцев. Этот шаг вызвал критику, как со стороны союзников США, так и в Конгрессе. Министр обороны Джеймс Мэттис подал в отставку. Кроме того, Трамп планирует сокращение военнослужащих в Афганистане с 14 до семи тысяч человек.