В Челябинской области объявят траур из-за взрыва в Магнитогорске

В Челябинской области объявят траур из-за взрыва в жилом доме в Магнитогорске. Об этом заявил губернатор Борис Дубровский. В связи с обрушением подъезда многоэтажки в Магнитогорск прибыли глава МЧС Евгений Зиничев и министр здравоохранения Вероника Скворцова. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В понедельник утром в результате взрыва бытового газа в одном из домов в центре Магнитогорска погибли 4 человека, судьба 68 остаётся неизвестной. В больницах с травмами средней тяжести находятся трое, среди них один ребёнок.

Из-за раннего времени многие, кто оказался под обломками здания, во время взрыва еще спали. Следственный Комитет России возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Последствия взрыва ликвидируют более тысячи человек и около 200 единиц техники. Работу спасателей осложняет угроза обрушения ещё двух подъездов, а также холодная погода. Власти Магнитогорска пообещали завершить спасательные работы в короткие сроки.

В здании, где произошёл взрыв, кроме жилых квартир также расположены офисы. В МЧС подтвердили, что в доме повреждены 48 квартир. Взрывом снесло одну секцию, еще одну из-за аварийного состояния придется расселять. В подъезде, по уточненным данным, жили 111 человек, ещё девять снимали квартиры – всего 120 человек.