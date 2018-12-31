В Ингушетии убит религиозный деятель Ибрагим Белхароев. Неизвестные обстреляли его автомобиль в ночь на 31 декабря. По данным издания "Кавказский узел", водитель Белхароева находится в реанимации. Как сообщает Кавказ.Реалии, около дома убитого религиозного деятеля собираются его последователи, сообщает агентство. По мнению местных жителей, убийство Белхароева связано с его конфликтом с властями.

Это покушение на Белхароева - не первое. В мае 2016 года источник в правоохранительных органах сообщил о подрыве автомобиля Белхароева возле его дома в Назрани. В результате инцидента тогда никто не пострадал. Позднее в МВД уточнили, что автомобиль был не взорван, а сожжен. В октябре 2017 года Магасский районный суд признал жителя Ингушетии виновным в подрыве машины Белхароева. Его приговории к 3,5 годам колонии.

Ибрагим Белхароев – потомок шейха Батал-хаджи Белхороева, который возглавлял одно из течений ислама в Ингушетии в XIX - начале XX века. При этом сам деятель не имел религиозного образования и не являлся шейхом. В числе его родственников - старейшина религиозного направления (вирда) последователей Батал-хаджи Белхороева Султан Белхароев, умерший 7 октября 2017 года, и депутат парламента республики Ахмед Белхароев.