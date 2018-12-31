Из Louis Vuitton в центре Москвы украдены семь миллионов рублей

Из магазина Louis Vuitton в центре Москвы украдены семь миллионов рублей, сообщает РИА Новости. Пропажу обнаружил охранник, который заявил, что дверь в магазин была открыта ключом, а сигнализация отключена.

Кражу подтвердили в МВД по Москве, но подробностей не сообщили. Правоохранительные органы проверяют обстоятельства происшедшего и сотрудников магазина, в том числе и тех, кто в бутике уже не работает.

Чаще всего объектами кражи в Москве становятся ювелирные магазины. В сентябре из одного из таких магазинов в торговом центре "Домодедовский" неизвестный украл 24 золотых обручальных кольца. В 2017 году в столице России произошло три подобных ограбления. В ряде случаев сотрудникам магазинов угрожали оружием.