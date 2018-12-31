В Магнитогорске при взрыве лишились жилья 46 человек

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске привёл, по уточнённым данным, к разрушению 26 квартир, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе управления МЧС по Челябинской области. В разрушенных квартирах проживало 46 человек. Всего в пострадавшем подъезде, по данным МЧС России, была 51 квартира, в которой проживало 126 человек.

В понедельник утром в Магнитогорске, по предварительной информации, из- за взрыва бытового газа, произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, погибли четыре человека. На данный момент остаётся неизвестной судьба более 30 человек.

Владимир Путин призвал всех россиян в Новый год вспомнить о жертвах взрыва газа в Магнитогорске. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент в понедельник экстренно вылетел в Магнитогорск, где осмотрел место трагедии, провел совещание с оперативными службами в штабе МЧС, а также посетил городскую больницу.

"Президент, открывая совещание в оперативном штабе, призвал всех в эту праздничную ночь вспомнить тех, кто погиб в Магнитогорске, и помянуть их", - сообщил Песков журналистам.

Как уточнил пресс-секретарь главы государства, Путин также отметил, что по стране уже идет Новый год, который скоро придет в Европейскую часть России. Тем не менее, по его словам, люди сопереживают тем, кто потерял своих близких.​ "Но в характере нашего народа - сопереживание с теми, кто потерял своих близких или пострадал", - привел Песков слова президента.