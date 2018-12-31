Госдепартамент США потребовал от России допуска к задержанному "шпиону"

Соединенные Штаты потребовали обеспечить консульский доступ к американскому гражданину, задержанному российскими властями. Об этом сообщил в понедельник представитель Госдепартамента. Ранее в понедельник власти России официально уведомили Соединенные Штаты о задержании гражданина США.

Американская сторона потребовала, в соответствии с Венской конвенцией, чтобы к задержанному был предоставлен консульский доступ. Ранее в понедельник Россия сообщила, что ее спецслужбы задержали в Москве гражданина США, обвиняемого в шпионаже.

В сообщении российских спецслужб говорится, что в отношении задержанного Пола Уилана возбуждено уголовное дело за шпионаж. Срок наказания за это деяние, по российским законам, может достигать 20 лет тюремного заключения.

Как отмечает корреспондент "Голоса Америки", сообщение о задержании Уилана пришло менее чем через 24 часа после того, как президент России Владимир Путин направил новогоднее поздравление президенту Трампу, в котором сообщил, что Москва открыта для продолжения диалога с Вашингтоном по широкому кругу вопросов.