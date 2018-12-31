Митрополит рязанский Марк раскритиковал фильм "Ирония судьбы..."

Митрополит Рязанский Марк в канун Нового года выступил с критикой традиционного новогоднего фильма "Ирония судьбы, или с легким паром". "Кажется, в этом фильме Эльдара Рязанова нет ничего плохого, но на самом деле идея, которая сокрыта в основе этого фильма, безусловно, не является положительной", – заявил митрополит в видеообращении, опубликованном на сайте Рязанской епархии.

Самый главный минус сценария, по его мнению, в том, что эта история противоречит ценностным установкам христианина, сообщает "Интерфакс".

"Христианство, Церковь призывает людей к труду, к постоянной работе над собой. Мы говорим о том, что нужно работать над собой, что любой результат является следствием постоянного труда. А здесь совсем другая картина: для того, чтобы случилось чудо, не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться - и чудо произойдет само собой", - пояснил митрополит. Эта идея, на его взгляд, "безусловно, является вредной" и "наполняет душу человека ложными, несбыточными мечтаниями".