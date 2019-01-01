Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло до восьми

Число жертв обрушения части жилого дома в Магнитогорске возросло до восьми человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативном штабе. Тело пока не извлечено из-под завала. Известно, что это взрослый человек.

Ранее 1 января стало известно о приостановке поисково-спасательной операции из-за угрозы дальнейшего обрушения. Спасатели демонтируют стену подъезда, уцелевшую после взрыва. По данным МЧС, на это может уйти сутки.

Подъезд жилого дома в Магнитогорске обрушился в результате рано утром 31 декабря. Пропавшими без вести числятся 36 человек. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

За 2017-2018 годы в России произошло по меньшей мере 44 случая взрывов бытового газа в жилых домах.