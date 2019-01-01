Несколько человек пострадали при обрушении моста в Парке Горького

Несколько человек пострадали в результате обрушения деревянного пешеходного моста в московском Парке Горького. В пресс-службе парка заявляют, что серьезно никто не пострадал, а за медицинской помощью обратились 13 человек.

"Интерфакс" сообщает, что мост рухнул во время запуска фейерверков и новогодних поздравлений. В результате люди упали с высоты около пяти метров.

На видеозаписях с места происшествия видно, что в момент обрушения с моста падают несколько десятков человек. Все происходит, когда звучит гимн России.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что разберется в причинах инцидента.