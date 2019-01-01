Трамп назвал 2018 год годом исторических достижений

Прошедший 2018 год был годом исторических достижений. Об этом в новогоднем обращении к нации заявил президент США Дональд Трамп.

Президент США отметил, что его администрация является самой успешной в истории США по итогам двух лет работы. Трамп напомнил о соглашениях, заключённых с Мексикой, Канадой и Южной Кореей, а также о разрыве "ужасного договора" с Ираном.

В качестве одного из своих достижений глава Белого дома упомянул переговоры с Северной Кореей. После них КНДР прекратила испытания ядерного оружия. Помимо прочего Трамп напомнил о переводе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Президент также упомянул о заградительной стене на границе с Мексикой и необходимости охраны границ США. "У нас должна быть стена", - заявил Трамп.

Новогоднее обращение президента США прозвучало на фоне частичной приостановки работы правительства. Причиной для так называемого "шатдауна" стали разногласия в Конгрессе о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Трамп хочет, чтобы Конгресс выделил 5,7 миллиарда долларов на начальный этап этого проекта. Против этого выступают демократы.