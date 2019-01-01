Пресс-секретарь Пентагона объявила об отставке

Пресс-секретарь Пентагона подала в отставку вслед за министром обороны Джеймсом Мэттисом. Дана Уайт написала твиттере, что ценит время, которое провела в военном ведомстве вместе с Мэттисом и другими сотрудниками Пентагона.

Телеканал NBC при этом сообщает, что Уайт покинула пост из-за обвинений в неподобающем поведении по отношению к сотрудникам пресс-службы. По данным журналистов, она требовала от подчинённых выполнения её личных просьб, что противоречит этическим принципам Пентагона. Кроме того Уайт, якобы, увольняла сотрудников, которые жаловались на неё.

Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис ушёл в отставку из-за разногласий с президентом США. В частности, он оказался недоволен решением Дональда Трампа вывести войска из Сирии. Временно исполнять обязанности министра обороны США будет Патрик Шанахан.