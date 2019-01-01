Под завалами в Магнитогорске нашли живым 11-месячного ребенка

В Магнитогорске спасатели нашли 11-месячную девочку, которая провела под завалами частично разрушенного дома более суток. Как сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, ребенка спасло то, что он был тепло укутан и находился в кроватке.

Плач девочки услышали спасатели, разбиравшие завалы, сообщает МЧС. Она доставлена в больницу.

Российские агентства сообщают, что госпитализированы пятеро пострадавших, среди которых 13-летний подросток. Общее число погибших в результате взрыва и обрушения дома составляет восемь человек. Судьба более чем тридцати человек остается неизвестной.

В школе недалеко от дома организован штаб по работе с населением. Территория вокруг места проведения спасательной операции оцеплена.

Ранее сообщалось о приостановке поисково-спасательной операции из-за угрозы дальнейшего обрушения дома. Спасатели демонтируют стену подъезда, уцелевшую после взрыва.

Взрыв в одном из подъездов жилого дома в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. По предварительной версии, взорвался бытовой газ.​