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Под завалами в Магнитогорске нашли живым 11-месячного ребенка

Последствия взрыва в жилом доме в Магнитогорске

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В Магнитогорске спасатели нашли 11-месячную девочку, которая провела под завалами частично разрушенного дома более суток. Как сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, ребенка спасло то, что он был тепло укутан и находился в кроватке.

Плач девочки услышали спасатели, разбиравшие завалы, сообщает МЧС. Она доставлена в больницу.

Разрушенный дом, 31 декабря 2018 года.
Разрушенный дом, 31 декабря 2018 года.

Российские агентства сообщают, что госпитализированы пятеро пострадавших, среди которых 13-летний подросток. Общее число погибших в результате взрыва и обрушения дома составляет восемь человек. Судьба более чем тридцати человек остается неизвестной.

В школе недалеко от дома организован штаб по работе с населением. Территория вокруг места проведения спасательной операции оцеплена.

Работы в завалах.
Работы в завалах.

Ранее сообщалось о приостановке поисково-спасательной операции из-за угрозы дальнейшего обрушения дома. Спасатели демонтируют стену подъезда, уцелевшую после взрыва.

Взрыв в одном из подъездов жилого дома в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. По предварительной версии, взорвался бытовой газ.​

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