Три человека пострадали в Манчестере в результате ножевой атаки

Три человека, включая полицейского, получили ножевые ранения в результате нападения неизвестного в метро города Манчестера поздно вечером 31 декабря. Двое из пострадавших имеют серьезные ранения, однако их жизни ничего не угрожает. Полицейский легко ранен и утром 1 января выписался из госпиталя.

Нападавший задержан. Мотивы его поступка выясняются. По словам очевидцев, он выкрикивал "Аллах Акбар". Сотрудник Би-би-си, ставший свидетелем инцидента, заявил, что злоумышленник связывал свои действия с "бомбардировками в других странах".

Расследование ведет контртеррористическое подразделение полиции Великобритании.

В 2017 году в соединённом королевстве произошло пять терактов. Погибли более 30 человек. Самым крупным стал теракт во время концерта на стадионе в Манчестере 22 мая. Тогда погибли 22 человека, в том числе дети. Почти 60 человек получили ранения. В Великобритании введены повышенные меры безопасности. Сотрудники спецслужб заявляют, что принимают беспрецедентные меры для борьбы с радикальными исламистами.