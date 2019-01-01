Директора Парка Горького уволят из-за обрушения моста

Директора московского Парка имени Горького Марину Люльчук уволят после инцидента с обрушением пешеходного моста, в результате которого пострадали более десяти человек. Об этом во вторник днём заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его мнению, администрация парка допустила серьёзную недоработку.

По данным городских властей, сейчас в больницах находятся 12 человек. Большинство из них – не москвичи, но все получат компенсации на сумму до 500 тысяч рублей, написал Собянин на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Деревянный пешеходный мост над катком в Парке Горького обрушился в новогоднюю ночь, когда звучали поздравления и играл гимн России. В момент обрушения, как следует из размещённых в соцсетях видеозаписей, люди на мосту стояли плотной толпой. Десятки человек упали с высоты около пяти метров.