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Археология. Будущее

Университет онлайн. Эфир в 21:05

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Как изменится высшее образование?

Недавняя инициатива Высшей Школы Экономики об отказе от лекций и переводе всех лекционных курсов в онлайн стала сенсацией. Как изменится высшее образование в будущем? Сохранятся ли классические занятия в аудитории, сессии и экзамены? Останутся ли традиционные предметы и специальности? Какие знания и навыки нужны студенту будущего?

В гостях у Радио Свобода - Иван Любимов, старший научный сотрудник РАНХиГС и Илья Щуров, преподаватель ВШЭ. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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