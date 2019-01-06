Университет онлайн. Эфир в 21:05

Недавняя инициатива Высшей Школы Экономики об отказе от лекций и переводе всех лекционных курсов в онлайн стала сенсацией. Как изменится высшее образование в будущем? Сохранятся ли классические занятия в аудитории, сессии и экзамены? Останутся ли традиционные предметы и специальности? Какие знания и навыки нужны студенту будущего?

В гостях у Радио Свобода - Иван Любимов, старший научный сотрудник РАНХиГС и Илья Щуров, преподаватель ВШЭ. Эфир в 21:05.