Университет онлайн. Эфир в 21:05

Недавняя инициатива Высшей Школы Экономики об отказе от лекций и переводе всех лекционных курсов в онлайн стала сенсацией. Как изменится высшее образование в будущем? Сохранятся ли классические занятия в аудитории, сессии и экзамены? Останутся ли традиционные предметы и специальности? Какие знания и навыки нужны студенту будущего?
В гостях у Радио Свобода - Иван Любимов, старший научный сотрудник РАНХиГС и Илья Щуров, преподаватель ВШЭ. Эфир в 21:05.
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